La Lazio avale la Juve

Parfaitement en place collectivement et bien aidé par l'exclusion de Cuadrado à la 69e minute de jeu, la Lazio a étouffé la Juve en seconde période, qui ne s'est jamais remise du but du break, un petit chef d'oeuvre signé Milinkovic Savic. Et voilà la Vieille Dame qui concède sa première défaite de la saison en Serie A.

SS Lazio 3-1 Juventus

Le coup de jus de Ronaldo, le retour de flamme laziale

Elle avait presque fini par arréter d'y croire. Voilà seize ans, seize longues années, que la Lazio n'avait plus domestiqué la Juve à l'Olimpico. Plus d'une décennie sans victoire, qui a donc pris fin ce samedi soir. Comment? Avec un collectif en béton armé, mais aussi un Milinkovic Savic et un Luis Alberto impériaux. Et voilà lesqui se retrouvent à trois petites unités deset cinq de l'Inter au classement de la Serie A. Voilà qui donne envie de rêver, quand on est...Invancue en Serie A depuis la fin septembre, la Lazio balance ses complexes par dessus bord dès le début de match et commence pied au plancher : Milinkovic trouve dès la 5e minute Immobile dans la surface, mais le tir de l'attaquantest dévié de justesse par de Ligt. Si lesont décidé de ne pas passer leur soirée planquée sous la couette, la Juve n'est elle aussi pas venue à l'Olimpico en pyjama et en pantoufles. Très juste dans le jeu, la Vieille Dame déroule un paquet de combinaisons léchées avec Paulo Dybala à la baguette. Mais le plus gros ambianceur du premier acte reste encore Cristiano Ronaldo : inspiré dans ses décrochages, le Portugais a de la foudre dans les gambettes et s'en va ouvrir la marque après avoir initié un superbe une-deux avec Bentancur, qui lui permet de conclure à bout portant.