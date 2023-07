La Lazio au soutien de Marcos Antonio, victime de racisme par un supporter

La plus belle image du jour, après le Virage Pinot.

« Avec les dernières recrues et la vente imminente de Marcos Antonio, nous aurons à nouveau une équipe sans joueurs noirs » . Ces mots glaçants, écrits par un « supporter » de la Lazio sur Twitter il y a quatre jours, ont créé une polémique autour du club romain, d’autant plus lorsqu’Antonio lui-même a répondu au tweet, deux jours plus tard. « Il est incroyable et inacceptable que nous ayons encore à lire ce genre de situation de nos jours. Alors sachez que vous ne me choquez pas du tout. Ma tête sera toujours haute et désireuse de combattre ce genre d’absurdité » . Mais le milieu de terrain a reçu un soutien de poids dans la foulée, puisque son club a publié une belle photo de l’effectif avec la légende suivante : « Toute la Lazio est fière d’avoir Marcos Antonio dans l’équipe » .…

FG pour SOFOOT.com