La Juventus veut quitter le projet de Superligue

Le pompier pyromane.

La Juventus, membre fondateur du projet de Superligue – compétition dans laquelle les clubs européens les plus puissants s’affrontent – a décidé de déposer les armes et de se désengager du projet. Dans un communiqué, la Vieille Dame a clarifié la situation en donnant raison aux rumeurs parues dans la presse, et a informé de l’envoi d’une lettre aux deux autres clubs du projet, le Real Madrid et le FC Barcelone, afin « d’initier une période de discussion entre les trois clubs concernant l’éventuelle sortie de la Juventus du projet Superligue. ». …

AC pour SOFOOT.com