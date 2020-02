Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Juventus Turin s'impose facilement face à Brescia Reuters • 16/02/2020 à 18:14









par Hugo Chalmin (iDalgo) À l'occasion de la 24e journée de Serie A, la Juventus Turin n'a pas tremblé. La Vieille Dame recevait dimanche après-midi à l'Allianz Stadium Brescia, 19e du championnat, qui n'a plus connu la victoire depuis le 14 décembre 2019. C'est sans surprise et sans forcer que la Juve s'est imposée sur le score de 2 à 0. Cette dernière a pris le contrôle de la rencontre dès la 37e minute avec l'expulsion, pour un deuxième carton jaune, plutôt sévère de Ayé. Dans la foulée, Dybala se charge du coup franc et donne l'avantage à son équipe. Pour mettre fin au suspense, Cuadrado double la mise à la 75e minute. Les Bianconeri n'ont pas brillé mais ils ont assuré l'essentiel. Les hommes de Maurizio Sarri prennent provisoirement la tête du championnat ainsi que trois points d'avance sur l'Inter Milan et quatre sur la Lazio Rome. Deux formations qui s'affrontent ce soir.

