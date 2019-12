La Juventus terrasse l'Udinese, le Milan frustré par Sassuolo

Au Juventus Stadium, un doublé de Cristiano Ronaldo a permis à la Juventus de foudroyer l'Udinese (3-1) et de provisoirement reprendre la tête de la Serie A. Milan, de son côté, a manqué son 120e anniversaire en ne trouvant pas la faille face à Sassuolo (0-0). Enfin, dans la course à l'Europe, l'Atalanta a fait une mauvaise opération en s'inclinant à Bologne (2-1).

Milan 0-0 Sassuolo

Milan (4-3-3) : G. Donnarumma - A. Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez - Kessié, Bennacer, Bonaventura - Suso, Piatek, Çalhano?lu. Entraîneur : Stefano Pioli.



Sassuolo (4-2-3-1) : Pegolo - Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos - Magnanelli, Locatelli - Berardi, ?uri?i?, Boga - Caputo. Entraîneur : Roberto De Zerbi.

Milan rêvait vraiment d'autre chose pour ses 120 ans. À San Siro, dans une énorme ambiance et devant de nombreuses anciennes gloires comme Arrigo Sacchi, Alessandro Costacurta ou Cafu, les Rossoneri n'ont pas réussi à faire flancher Sassuolo. En première période, pourtant, les gars de Stefano Pioli ont pensé ouvrir le score lorsque sur un ballon mal renvoyé, Théo Hernandez claque une volée qui termine au fond (31). Problème : Franck Kessié, quelques instants auparavant, est coupable d'une main dans la surface par l'arbitre Gianluca Manganiello. Le second acte est à sens unique, Milan pilonne la cage d'un Gianluca Pegolo infranchissable et qui sera même suppléé par ses montants sur deux tentatives de l'ancien Lillois Rafael Leão (83,87). Au classement, Milan reste à la dixième place et manque l'occasion de se rapprocher des places européennes. Et de fêter dignement son bel anniversaire, aussi.