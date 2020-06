Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Juventus se rapproche du titre Reuters • 01/07/2020 à 00:00









La Juventus se rapproche du titre par Matthieu Cointe (iDalgo) Le titre de champion tend les bras à la Juventus. En tête du championnat, le club de Turin conserve ses 4 points d'avance sur la Lazio Rome, 2ème, après sa victoire sur la pelouse du Genoa ce mardi pour le compte de la 29ème journée de Serie A (1-3). L'équipe de Maurizio Sarri a eu besoin d'une période avant de se mettre en route. Paulo Dybala a ouvert le score en début de seconde mi-temps au terme d'un raid solitaire dont il a le secret, alors que Cristiano Ronaldo a doublé la mise quelques minutes plus tard d'une superbe frappe lointaine. Douglas Costa y est aussi allé de son joli but pour plier la rencontre. La réalisation d'Andrea Pinamonti pour les locaux du jour n'a pas impacté le résultat final. Le Genoa doit encore assurer son maintien et n'a qu'une longueur d'avance sur Lecce, premier relégable.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.