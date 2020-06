Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Juventus se qualifie pour la finale de la Coupe d'Italie Reuters • 13/06/2020 à 01:33









La Juventus se qualifie pour la finale de la Coupe d'Italie par Matthieu Cointe (iDalgo) Le football a enfin repris en Italie ! La compétition avait été interrompue début mars en raison de l'épidémie de coronavirus qui a frappé le pays. Vendredi soir, le sport est revenu sur le devant de la scène avec la demi-finale retour de la Coupe d'Italie. La Juventus affrontait l'AC Milan à Turin, après avoir pris un léger avantage au match aller (1-1 à l'extérieur). Dès le premier quart d'heure de jeu, Cristiano Ronaldo a raté un pénalty qu'il avait lui-même obtenu. Deux minutes plus tard, Ante Rebic recevait un carton rouge direct pour un tacle assassin. La Vieille Dame a tenu le score jusqu'à la fin de la rencontre et se qualifie pour la finale de la Coupe grâce à la règle du but à l'extérieur. Les hommes de Maurizio Sarri affronteront le vainqueur du match Naples-Inter, qui se tiendra samedi.

