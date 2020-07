La Juventus ronronne, la Lazio s'endort

Les soirées football s'enchaînent et se ressemblent en Serie A. Sans briller, la Juventus s'est contentée d'un point contre une belle équipe de Sassuolo (3-3) pendant que la Lazio poursuivait sa mauvaise série sur la pelouse de l'Udinese (0-0). Dans les autres rencontres de la soirée, la Roma s'est imposée contre le Hellas (2-1) et la Fiorentina a fait le boulot à Lecce (1-3).

Sassuolo 3-3 Juventus

Milan renverse Parme, Naples accroché à Bologne

La Vieille Dame boite toujours. Au terme d'une nouvelle rencontre spectaculaire, la Juventus a dû se contenter d'un match nul (3-3), sans convaincre face à une séduisante équipe de Sassuolo. Le leader du championnat avait pourtant démarré le match de la meilleure des manières, c'est-à-dire en jouant haut, en imposant son rythme et en faisant le break dans le premier quart d'heure. Laissé seul en retrait sur un corner, Danilo claque un missile et trompe un Consigni masqué (5), avant qu'Higuaín ne profite d'un caviar de Pjani? pour faire parler son sang-froid et laisser la défense fébrile desconstater les dégâts. Sauf que la bande à De Zerbi n'est pas du genre à baisser les bras. Résultat, la Juve disparaît tout doucement, laissant ses adversaires se balader entre les lignes et retrouver la confiance.Abandonné par sa défense, Szcz?sny sort trois parades décisives face à Müldür et Berardi, mais doit craquer à la suite d'une énième percée de l'Autrichien au bout de laquelle ?uri?i? surgit pour remettre son équipe dans la partie (1-2, 29). Après les citrons, le champion Lire la suite de l'article sur SoFoot.com