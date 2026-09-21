La Juventus privée d’un nouveau joueur
Début de semaine contrasté pour la Vieille Dame. La bonne nouvelle, c’est que la Juventus s’est imposée face à l’Atalanta de Maurizio Sarri dimanche (2-0), la mauvaise, c’est que Randal Kolo Muani s’est fracturé le doigt et a été opéré ce lundi.
L’international français, qui n’a toujours pas ouvert son compteur but cette saison en Serie A, était titularisé par Luciano Spalletti pour la rencontre face à la Dea. L’ancien du FC Nantes a été remplacé en fin de rencontre par l’Allemand Nick Woltemade.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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