La Juventus privée d’un nouveau joueur

Début de semaine contrasté pour la Vieille Dame. La bonne nouvelle, c’est que la Juventus s’est imposée face à l’Atalanta de Maurizio Sarri dimanche (2-0), la mauvaise, c’est que Randal Kolo Muani s’est fracturé le doigt et a été opéré ce lundi.

L’international français, qui n’a toujours pas ouvert son compteur but cette saison en Serie A, était titularisé par Luciano Spalletti pour la rencontre face à la Dea. L’ancien du FC Nantes a été remplacé en fin de rencontre par l’Allemand Nick Woltemade.…

MB pour SOFOOT.com