La Juventus privée d’un (autre) milieu de terrain

La J, c’est la hess. Accrochés par l’AC Milan à domicile dimanche (1-1), les hommes de Luciano Spalletti ont perdu bien plus que deux simples points. Le capitaine des Bianconeri Manuel Locatelli a été lourdement touché au ménisque et sera absent de 3 à 6 mois, selon les informations de la Gazzetta dello Sport . Le champion d’Europe 2021 est un élément fondamental du collectif de Spalletti : il a en effet disputé l’intégralité des trois premières journées de Serie A.

De (très) nombreux blessés

Si l’absence prolongée de l’ancien de Sassuolo fait mal, c’est aussi parce qu’elle s’ajoute à celles de Kenan Yildiz, Khephren Thuram, Weston McKennie ou encore Pape Matar Sarr. Un milieu de terrain totalement décimé par les blessures et avec lesquelles Spalletti va devoir composer pour les futures échéances de la Vieille Dame.…

MB pour SOFOOT.com