La Juventus encore titrée : la couronne sans gloire

En battant la Sampdoria, la Vieille Dame a remporté son neuvième Scudetto de rang. Un énième succès qui vient récompenser une saison laborieuse, parfois insipide, mais qui a sacralisé la supériorité écrasante de ses individualités et la puissance de feu incomparable de son effectif. Mais l'impérialisme exercé par le club piémontais sur la Serie A dit-il encore vraiment quelque chose de la qualité intrinsèque des Juventini, au plus haut niveau ?



Et à la fin, c'est la Juve qui gagne

Essentialiser est un délicat exercice. On ne tombera néanmoins pas dans la caricature ou l'excès en concédant que la Juventus n'est pas précisément réputée pour être un club qui a fait duune obsession maison. L'ex-légende et présidentGiampiero Boniperti, jamais avare de bons mots, avait résumé en une phrase restée à la postérité l'identité stylistique de la Vieille Dame :Comprenez : peu importe le flacon, pourvu qu'il y ait l'ivresse. À ce titre, la Juve cuvée 2019-2020, qui vient à nouveau de remporter le, son 9de suite, s'inscrit sans rougir dans la tradition du club. L'heure devrait être à l'extase, à la célébration intégrale, mais il n'en sera sûrement rien. Banalisé, l'exploit n'est plus qu'une étape, une ligne supplémentaire dans un livre d'or déjà boursouflé par les hauts faits qui y sont relatés. Que dire, néanmoins, de cette domination hégémonique ? Tristement, pas grand-chose. On pourra seulement la chroniquer comme on raconte une histoire maintes fois ressassée, entrecoupée des soupirs lassés d'une audience depuis longtemps blasée.Évidemment, il faut tout de même saluer cette équipe-là. Au plus haut niveau, la constance est un défi permanent, et à ce petit jeu, la Juve, qui s'appuie sur une stabilité institutionnelle, économique et sportive sans commune mesure en Italie, mérite toutes les louanges. Reste qu'il est devenu presque douloureux de la voir piétiner sans vergogne la Serie A. Pas parce qu'elle ne mérite pas d'y prolonger son règne. Mais bien car elle peut désormais y imposer sans sourciller sa domination, même quand elle rend une copie collective qu'on qualifiera au mieux de moyenne, au pire d'insuffisante, au regard du rendu pour le moins irrégulier de ses prestations. Son succès ce lundi face Lire la suite de l'article sur SoFoot.com