Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Juventus de Ronaldo sauvée par deux mains de l'Atalanta Reuters • 12/07/2020 à 00:08









La Juventus de Ronaldo sauvée par deux mains de l'Atalanta par Florian Burgaud (iDalgo) L'Atalanta Bergame peut repartir de Turin frustrée. Au-dessus de la Juventus, leader de la Serie A et multiple championne d'Italie en titre, au niveau collectif, la Dea ne l'a pas emporté sur la pelouse de la Vieille Dame. Comme depuis 2001. Comme depuis 31 confrontations. La malédiction continue alors que les Bergamasques avaient débuté le match comme des fusées avec un but de Zapata (17e) sur une de leurs premières incursions dans la surface des Piémontais. Après la pause, un premier coup du sort remettait la Juve dans le match : une main de De Roon offrait un penalty aux Bianconeri. Ronaldo ne se faisait pas prier pour le transformer en force. A la 81e, l'Ukrainien Malinovsky redonnait l'avantage à l'Atalanta mais un second coup du sort allait frapper la Dea : une main de Muriel dans sa surface après un corner. Comme une demi-heure plus tôt, Ronaldo le transformait pour offrir un nul inespéré au leader. La Lazio reste deuxième à sept points et l'Atalanta troisième à neuf longueurs. Il reste six journées en Italie et cette soirée pourrait avoir été un tournant.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.