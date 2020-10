Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Juventus continue son surplace, Castrovilli porte la Fiorentina Reuters • 25/10/2020 à 23:54









La Juventus continue son surplace, Castrovilli porte la Fiorentina par Adonis Vesin (iDalgo) La Juve s'est encore fait peur. La formation d'Andrea Pirlo a ramé contre le Hellas Verone (1-1). Favilli (60e) a débloqué la rencontre, profitant de la largesse défensive de Bonucci. Kulusevski (78e) a réussi à égaliser d'une frappe du gauche. Turin pointe à présent à trois points du leader milanais, une longueur devant son adversaire du soir. La Fiorentina (10e, 7 points) s'est reposée, elle, sur Gaetano Castrovilli. Le milieu de terrain a signé un doublé dont une belle frappe enroulée du droit (11e, 51e), servi par Biraghi à deux reprises. Milankovic (21e) avait doublé la mise. Okaka (43e, 86e) a réduit par deux fois l'écart de la tête pour l'Udinese, qui reste dix-huitième.

