La Juve signe en professionnel le fils d’une de ses légendes

Un Marchisio peut en cacher un autre. Huit ans après le départ de Claudio Marchisio de la Juventus, son fils, Davide, a signé son contrat pro avec la Vieille Dame . Et visiblement, le petit a tout copié de papa. Milieu de terrain, check . Droitier, check . Bogosse, check . Né en 2009, le gamin de 17 printemps fait donc parti de la génération italienne qui n’a jamais réellement assisté à une Coupe du monde où participait son propre pays (à cinq piges personne ne regarde consciemment le foot, faites pas genre).

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AC pour SOFOOT.com