La Juve s'impose à la SPAL avant d'affronter l'OL par Hugo Chalmin (iDalgo) À quelques jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre Lyon, la Juventus Turin a assuré samedi après-midi lors de la 25e journée de Serie A. La Vieille Dame s'est imposée 1-2 sur la pelouse de la SPAL, lanterne rouge du championnat. Si les hommes de Maurizio Sarri ont buté sur la défense des Biancazzurri durant un long moment, Cristiano Ronaldo débloque la situation à la 39e minute. Le Portugais poursuit sa série de onze matchs de championnat d'affilée en inscrivant au moins un but. La Bossue se met à l'abri dans le deuxième acte avec un but de Ramsey à la 61e minute. La SPAL tente de revenir par l'intermédiaire de Petagna sur penalty (70e minute) mais les Turinois repart avec les trois points. Ces derniers confortent leur position de leader en prenant respectivement quatre et six longueurs d'avance sur la Lazio Rome et l'Inter Milan. Les deux formations jouent ce dimanche.

