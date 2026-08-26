La Juve perd sa star sur blessure

La Juve perd sa star sur blessure

Soixante-neuf minutes et déjà un gros coup dur pour la Vieille Dame. Sorti sur blessure lors de la victoire de la Juventus à Frosinone (1-0) pour la première journée de Serie A, Kenan Yildiz souffre d’une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche.

Selon Tuttosport , le numéro 10 turc va devoir passer par la case opération et devrait être éloigné des terrains entre deux et trois mois. Sacrée façon de commencer la saison.…

MJ pour SOFOOT.com