La Juve perd sa star sur blessure
Soixante-neuf minutes et déjà un gros coup dur pour la Vieille Dame. Sorti sur blessure lors de la victoire de la Juventus à Frosinone (1-0) pour la première journée de Serie A, Kenan Yildiz souffre d’une fracture du cinquième métatarsien du pied gauche.
Selon Tuttosport , le numéro 10 turc va devoir passer par la case opération et devrait être éloigné des terrains entre deux et trois mois. Sacrée façon de commencer la saison.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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