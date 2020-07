Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Juve pathétique en Sardaigne, la Roma s'assure la cinquième place Reuters • 30/07/2020 à 00:11









La Juve pathétique en Sardaigne, la Roma s'assure la cinquième place par Florian Burgaud (iDalgo) Les trois dernières rencontres de la 37e et avant-dernière journée de Serie A ont offert une immense surprise. En Sardaigne, les Bianconeri de Maurizio Sarri se sont complètement fourvoyés en s'inclinant 2-0 (Gagliano, 8e ; Simeone, 45e+2) contre une formation de Cagliari qui ne s'était imposée qu'à deux reprises en Championnat depuis le début du mois de décembre 2019. De son côté, l'AS Roma s'impose 3-2 sur la pelouse du Torino et s'assure la cinquième place, synonyme de phases de groupes de l'Europa League. Enfin, la Fiorentina de Franck Ribéry, absent de la feuille de match ce mercredi soir, écrase Bologne 4-0 à Florence avec un triplé de Federico Chiesa. Le Calcio 2019/2020 fermera ses portes ce week-end.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.