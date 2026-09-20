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La Juve maîtrise l'Atalanta
information fournie par So Foot 20/09/2026 à 20:24
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La Juve maîtrise l'Atalanta

La Juve maîtrise l'Atalanta

Juventus 2-0 Atalanta

Buts : Conceição (28 e ), Bremer (77 e )

Les Rennais étaient-ils devant leur télé ? Ils affronteront la Juventus le 22 octobre et le week-end qui s’achève ne les aura pas vraiment mis en confiance. D’abord parce qu’ils ont coulé à Lyon samedi, et ensuite parce que le club turinois a maîtrisé son sujet face à l’Atalanta ce dimanche (2-0). Les anciens de la Ligue 1 ont joué les distributeurs : le centre rasant de Zeki Çelik a été repris victorieusement par Francisco Conceição (1-0, 28 e ) et le corner d’Edon Zhegrova a été catapulté au fond par Bremer (2-0, 77 e ) .…

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