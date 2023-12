La Juve grignote la Roma

Foto Marco Alpozzi/LaPresse 8 Dicembre 2023 -Torino, Italia - sport - Juventus Vs Napoli - Campionato italiano di calcio Serie A TIM 2023/2024 - Allianz Stadium. Nella foto: Federico Gatti (Juventus FC); esulta dopo il gol cn la squadra December 8, 2023 Turin, Italy - sport soccer - Juventus Vs Napoli - Italian Football Championship League A TIM 2023/2024 - Allianz Stadium In the pic: Federico Gatti (Juventus FC); celebrates after scoring - Photo by Icon sport

En clôture de cette 18e journée et de l'année 2023, la Juve s'est imposée face à la Roma (1-0). Un court mais précieux succès pour les Bianconeri grâce à un but signé de l'indéboulonnable Adrien Rabiot.

Juventus 1-0 AS Roma

But: Rabiot (47 e ) pour les Bianconeri

La rédemption, voilà comment définir cette Juve. Un an auparavant, l’écurie piémontaise était au fond du trou, minée par les problèmes juridiques. Depuis, de l’eau a coulé sous les points et revoilà une Juve performante et conquérante. Face à la Roma, les Bianconeri sont restés fidèles à leurs préceptes. Certes, ce n’est pas flamboyant mais le résultat est là : un court mais précieux succès, et surtout un onzième clean-sheet en 18 matchs. Avec cette victoire, la bande à Adrien Rabiot conforte plus que jamais sa place de second et revient à deux petites longueurs de l’Inter.…

Par Tristan Pubert pour SOFOOT.com