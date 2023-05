information fournie par So Foot • 07/05/2023 à 14:40

La Juve glace l’Atalanta

Réaliste, la Juventus a décroché un précieux succès sur la pelouse de l'Atalanta (2-0) et s'installe sur la deuxième marche du podium.

Atalanta 0-2 Juventus

Buts : Iling-Junior (56e), Vlahović (90 e +8) pour la Juve

Il existe des tournants dans une saison, et celui-là pourrait être déterminant pour la prochaine saison de la Juventus. Sans forcément briller dans le jeu (une habitude), les Turinois ont su faire le dos rond et punir la maladresse de l’Atalanta pour décrocher une importantissime vingtième victoire cette saison en championnat. Un succès qui permet à la bande d’Allegri de garder cinq points d’avance sur Milan et la cinquième place, le dernier gros choc du calendrier bianconero qui se tiendra le 28 mai prochain.…

Par Andrea Chazy pour SOFOOT.com