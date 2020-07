La Juve frustre l'Atalanta

Menée deux fois par une Atalanta décomplexée, la Juventus s'en est finalement sortie samedi soir grâce à deux penaltys de Cristiano Ronaldo et a sauvé la face d'un samedi soir mal maîtrisé (2-2). Après la défaite de la Lazio dans l'après-midi, plus rien ne semble être capable de stopper la Vieille Dame.

Juventus 2-2 Atalanta

La cour des miracles

Un filtre de clope ne devrait pas vivre ça. Dans sa zone technique, Maurizio Sarri ne tient pas en place, assommé par le monstre physique auquel ses joueurs font face et une fin de saison qui semble alors dangereusement lui glisser entre les doigts. Mardi, à Milan, sa Juventus menait de deux buts après cinquante-trois minutes avant de se liquéfier, laissant son hôte du soir lui péter le crâne et lui scier les pattes (4-2). Samedi soir, son équipe a pris la chose à l'envers et a préféré jouer pendant 90 minutes dans le noir, tout en laissant l'Atalanta s'éclater avec ses ingrédients classiques. Résultat, la Vieille Dame a glissé, s'est relevée, est retombée mais a finalement réussi à sauver sa robe (2-2) grâce à deux penaltys de Cristiano Ronaldo alors qu'elle semblait partie pour finir la nuit à poil après un coup de fusil de Ruslan Malivoskyi dans les dix dernières minutes. Un miracle, un vrai, et Sarri peut reprendre un filtre : ses hommes ont résisté aux secousses.Des secousses qui auront surtout duré une grosse mi-temps, durant laquelle l'Atalanta s'est baladée et a fait danser la Juventus dans toutes les zones du terrain. Tout était alors en place : les sorties de balle, le pressing, Papu Gomez, libre comme un moustique dans un camping du sud de la France et qui a largement gêné le leader entre les lignes, les enroulés d'Ilicic, le réalisme de Zapata, buteur après une belle combinaison avec Lire la suite de l'article sur SoFoot.com