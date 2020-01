La Juve fait le boulot à Rome

Souveraine dès le début de la partie, la Juventus s'impose avec la manière sur la pelouse de l'AS Rome (1-2). Sans rouler des mécaniques à la fin de la phase aller, les Turinois sont champions d'hiver.

AS Rome 1-2 Juventus

Demiral, grande première avant la chute

Les sifflets ont beau descendre des travées de l'Olimpico, la Juve n'en a strictement rien à faire. Même si Juan Cuadrado se fait soigner sur le bord de la pelouse, les Turinois sont prêts à jouer et à l'image de leur chef de meute Cristiano Ronaldo, tout est bon à prendre : un coup franc, un corner, une touche, un six mètres... Bref, tout ce qui permet de gagner du temps afin d'obtenir ce que les Zèbres sont venus chercher, à savoir un succès à Rome. Au bout du suspense malgré une entame de match tonitruante, la mission sera accomplie avec brio. Oui, la Juve est une nouvelle fois championne d'hiver et si cela manque d'originalité, c'est pourtant bien la réalité des faits.C'est dans un stade prêt à s'offrir une Vieille Dame que les deux équipes entrent sur la pelouse. Seulement voilà : l'occasion de reprendre les commandes de la Serie A est belle pour une Juve qui s'est mise dans sa plus belle tenue de soirée. Dès le démarrage de la partie, les hommes forts du moment donnent le ton côté: Cristiano Ronaldo obtient une faute intéressante, Paulo Dybala se charge d'envoyer un centre parfait sur le pied droit de Merih Demiral au second poteau pour l'ouverture du score visiteuse (0-1, 3). Un but qui met l'AS Rome dans un coma profond, comme le prouve la relance plein axe de de Pau López à destination de Jordan Veretout, très mal en point au moment de recevoir le ballon. Pressé par Dybala, l'ancien milieu nantais commet une faute synonyme de penalty. De quoi permettre à CR7 de démarrer son repas du soir avec un contre-pied parfait.