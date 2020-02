La Juve éteint la Fiorentina

Jamais virevoltante mais aussi solide que réaliste, la Vieille Dame a dominé sans forcer la Fiorentina, grâce à deux penaltys de Ronaldo et un coup de boule tardif de De Ligt.

Juventus 3-0 AC Fiorentina

Patate et Pjanic

L'enthousiasme est resté au placard mais, c'est bien connu, la Juventus est une Vieille Dame du genre raisonnable. De fait, elle n'avait guère besoin d'enfiler ses habits de lumière pour rabattre le caquet de cette Fiorentina là. Mais seulement d'obtenir deux penaltys froidement transformés par Ronaldo, puis d'emballer l'affaire par De Ligt, pour continuer de rester au top du hip hop du classement de la Serie A.Magistralement baffée par le Napoli la semaine dernière, la Juve, pas christique pour un sou, a tout sauf envie de tendre l'autre joue. La Vieille Dame veut soulager ses nerfs d'entrée de jeu, et la Fiorentina se voit contrainte de fermer la boutique dans sa moitié de terrain, en se contentant d'abord d'abuser des longs ballons à destination de Cutrone et Chiesa. Lesen profitent pour bomber le torse, dans le sillage de leur duo Douglas Costa-Cuadrado, très complice et remuant sur le coté droit. Sur un centre en retrait du second, Pjanic, vicelard, tente de gratter un penalty, mais l'arbitre ne tombe pas dans le panneau. Dominante, la Juve ne mord cependant pas et les Violets peuvent à leur tour commencer à montrer les crocs : Szczesny doit alors s'employer pour sortir une déviation réflexe du talon de Chiesa, avant de détourner une élégante demi volée de Lirola. Suffisant pour énerver Miralem Pjanic, qui arme une grosse sacoche aux abord de la surface, déviée par Pezzella de la main. L'arbitre cogite, va consulter la VAR et accorde un penalty que s'en va transformer Cristiano Ronaldo. Le Portugais en profite pour marquer pour son neuvième match de rang en Serie A, égalisant ainsi le record de David Lire la suite de l'article sur SoFoot.com