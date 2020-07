Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Juve et la Lazio concèdent le nul, la Roma se détache Reuters • 16/07/2020 à 00:18









La Juve et la Lazio concèdent le nul, la Roma se détache par Matthieu Cointe (iDalgo) Troisième match consécutif sans gagner pour la Juventus. Le club turinois n'a pu obtenir que le point du nul sur la pelouse de Sassuolo au terme d'un match fou ce mercredi (3-3). Danilo et Higuain avaient mis la Vieille Dame sur de bons rails avant que les Neroverdi n'inscrivent trois buts de suite. Une tête d'Alex Sandro peu après l'heure de jeu a mis les deux équipes à égalité. Au classement, La Juve conserve 7 points d'avance sur l'Atalanta et 8 sur la Lazio, qui n'a pas trouvé le chemin des filets ce soir contre l'Udinese (0-0). Les Romains sont 3èmes, en attendant le match de l'Inter jeudi. Dans les autres rencontres de la soirée, l'AS Roma a battu Hellas Verone grâce à des réalisations de Veretout et Higuain (2-1). Le club de la capitale prend 4 longueurs d'avance sur le Napoli et s'installe à la 5ème place. De son côté, la Fiorentina a renversé Lecce (1-3). Rachid Ghezzal a notamment inscrit un superbe coup franc.

