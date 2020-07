La Juve enfonce la Lazio

Ligotée par une Lazio sereine sur ses bases arrières avant la pause, la Vieille Dame a fait péter le blindage laziale en seconde période, grâce à un nouveau doublé signé Cristiano Ronaldo.



Juventus 2-1 SS Lazio

Catenaccio sauce Lazio

Les lecteurs avertis le savent. Parfois, il n'y a pas besoin de finir le dernier chapitre pour connaitre la fin de l'histoire. A quatre journée de la conclusion de la Serie A, la Juventus de Maurizio Sarri compte désormais huit points d'avance sur son actuel dauphin, l'Inter. Un grand écart que lesn'arriveront surement pas à combler et synonyme de nouveaupour les. Un gouffre comptable que la Juve a creusé au forceps ce lundi, en mettant au pas une Lazio belliqueuse, mais domptée avec autorité par des Piémontais portés par leurs individualités.Ravagée par les blessures, la Lazio commence le match sur des béquilles, mais joue bien les équilibristes. Pour contenir les, les Ciel et Blanc ont garé leur bagnole devant les seize mètres de Strakosha, et suivent un plan de route simple, mais remarquablement efficace. Défensivement, Acerbi et Luiz Felipe s'emparent des clés du camtar en pilotant la manœuvre derrière, quand Cataldi et Milinkovic Savic balancent de longues ouvertures travaillées dans la profondeur, vers Immobile et Caicedo. Compacte, verticale, cette Lazio là, même diminuée, sait encore ce qu'elle fait et Caicedo, subtilement servi par Immobile, doit forcer Bonucci à détourner in extremis un tir à bout portant.De son coté, la Vieille Dame répond par une chorégraphie offensive Lire la suite de l'article sur SoFoot.com