La Juve déroule contre Lecce

par Léo De Garrigues (iDalgo) Cinquième victoire consécutive pour la Juventus Turin en Serie A. En ouverture de la 28e journée, les Bianconeri se sont facilement imposés à domicile contre Lecce (4-0). Peu inspirés en début de match, ils ont profité de l'exclusion de Fabio Lucioni pour accélérer en seconde période. Paulo Dybala a ouvert le score à la 53e minute avant que Cristiano Ronaldo ne fasse le break 9 minutes plus tard sur penalty. Le Portugais a ensuite servi idéalement Gonzalo Higuain, à peine entré en jeu et auteur du 3e but à la 83e minute. Puis Matthijs de Ligt a profité d'une mésentente pour marquer de la tête. Au classement, la Juve accentue son avance en tête de la Serie A et a désormais 7 points d'avance sur la Lazio Rome qui reçoit la Fiorentina demain. Lecce reste 18e.

