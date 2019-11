So Foot • 26/11/2019 à 23:02

La Juve couche l'Atlético

Après une entame de match séduisante, les Juventini ont fait la course en tête, grâce à un maître coup franc de Dybala avant la pause. Avant de serrer les dents en seconde période, face à un Atlético beaucoup plus entreprenant, mais inefficace dans la surface adverse. Les Colchoneros devront attendre l'ultime journée de la phase de poules de la C1, où ils affronteront le Lokomotiv Moscou, pour éventuellement valider leur ticket pour les 1/8 de la compétition.

Juventus 1-0 Atlético de Madrid

Le plaisir façon Paulo

Pas une purge. Encore moins du grand spectacle. Alors que le match aller entre les deux formations avait justifié sa réputation de blockbuster (2-2), la Juve et l'Atlético ont distillé une drôle de poudre magique sur l'Allianz stadium ce mardi. Au programme, quelques pincées d'enthousiasme, une bonne dose d'ennui, et enfin un zeste bienvenue de suspense, alors que lesn'auront peut être tenus le nul que grâce à une intervention remarquable de De Ligt sur Correa dans les derniers instants du match. Fâcheux pour l'Atlético, qui va encore devoir gérer son affaire lors de l'ultime journée de la C1 face au Lokomotiv Moscou, pour s'assurer de voir la suite de la compétition.Pas d'ingrédient surprise au menu de la soirée : tout le monde se décide immédiatement à faire tomber les masques, les deux équipes rentrant vite dans leurs personnages respectifs. L'Atlético joue comme souvent les pères la rigueur, édifiant son blockhaus dans sa moitié de terrain, quand la Juve, déjà qualifiée pour les 1/8e, se met miraculeusement à jouer comme une équipe dont l'entraîneur est Maurizio Sarri, chose décidément trop rare depuis le début de la saison. Conséquence : Dybala virevolte entre les lignes, les redoublement de passes s'enchaînent et le flipper turinois donne le rythme d'un début de rencontre franchement enthousiasmante Lire la suite de l'article sur SoFoot.com