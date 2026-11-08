La Juve bute sur la Fiorentina
Fiorentina 2-2 Juventus
Buts : Pellegrino (4 e ) et Njie (54 e ) pour la Fio // Woltemade (32 e ) et Bremer (66 e ) pour la Juve
Une affaire de corners.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
La Juve bute sur la Fiorentina
Buts : Pellegrino (4 e ) et Njie (54 e ) pour la Fio // Woltemade (32 e ) et Bremer (66 e ) pour la Juve
Une affaire de corners.…
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