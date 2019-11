La justice ordonne que cinq lycéens redoublants sans affectation soient réinscrits

Depuis la rentrée du mois de septembre, ils n'avaient plus de lycée attitré. Il a fallu que la justice tranche, pour que cinq redoublants soient affectés dans un établissement scolaire.Ce vendredi, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint à la rectrice de l'académie de Versailles d'inscrire provisoirement les élèves en terminale pour l'année 2019-2020, a annoncé la FCPE 92. Cette dernière a huit jours pour appliquer cette décision. Compte rendu d'audience devant la juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour "mes" lycéens de terminale redoublant et non affectés #LeRectoratAbsenthttps://t.co/comfvSQEvI-- Delphine Krust (@DelphineKrust) November 13, 2019 Après cette décision en référé (procédure d'urgence), le dossier de ces lycéens redoublants de terminale des Hauts-de-Seine doit ensuite être étudié sur le fond.Le droit à « une nouvelle inscription »« J'espère sincèrement que cette décision fera jurisprudence [et] permettra aux dizaines d'élèves sans solution ou avec une solution au rabais d'avoir une deuxième chance pour passer leur baccalauréat dans de bonnes conditions », s'est félicité Abdelkrim Mesbahi, président de la FCPE 92.L'ordonnance s'est basée sur un article du code de l'éducation prévoyant qu'un redoublant doit se voir offrir « le droit à une nouvelle inscription dans l'établissement dont il est issu », ce droit ne s'exerçant « qu'une seule fois ».Certains lycéens s'étaient vus inscrire dans un module de re-préparation aux examens par alternance (MOREA), mais pas dans un établissement en terminale. Ces lycéens avaient décidé début novembre d'attaquer en justice l'Éducation nationale pour forcer l'institution à leur attribuer une place.Des problèmes similaires dans le Val-d'Oise et en Seine-Saint-DenisLe rectorat de Versailles avait indiqué mercredi que la situation avait été ...