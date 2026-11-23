La justice classe les enquêtes sur les voyages de l'ex-maire PS de Paris Anne Hidalgo

Anne Hidalgo assiste à une cérémonie, à Paris, le 20 mars 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le Parquet national financier (PNF) referme un dossier qui a empoisonné la fin de mandat d'Anne Hidalgo en classant, pour absence d'infraction, ses enquêtes sur les déplacements en Polynésie, Nouvelle-Calédonie et à l'étranger de l'ex-maire PS de Paris.

Les investigations ont montré que "les déplacements en cause avaient été réalisés conformément aux intérêts et compétences" de la ville de Paris, a précisé le procureur Pascal Prache dans un communiqué annonçant le classement sans suite de deux enquêtes.

Le PNF avait ouvert la première enquête en janvier 2024 sur "les conditions et les modalités d'un déplacement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française du 16 octobre au 5 novembre" de l'ancienne maire de Paris (2014-2026), accompagnée d'une délégation municipale.

Une seconde enquête avait été ouverte en octobre 2025, s'étendant à divers frais de déplacements internationaux de Mme Hidalgo, "ainsi que les frais de représentation d’élus parisiens". Le PNF enquêtait notamment sur un potentiel "détournement de fonds publics".

S’agissant du déplacement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, l'enquête a montré qu'Anne Hidalgo avait "pris soin de distinguer son déplacement institutionnel d’un voyage privé qu’elle avait ensuite effectué, tant chronologiquement que financièrement", selon le PNF.

"Enfin, il a été constaté que les frais de représentation des élus parisiens avaient fait l’objet de contrôles systématiques par les services de la ville et qu’aucun détournement ni aucune autre infraction n’avaient été identifiés", a poursuivi M. Prache.

"Instrumentalisation de la justice"

"Nous sommes naturellement satisfaits de ces classements sans suite, après une enquête approfondie", a salué auprès de l'AFP l'avocat de Mme Hidalgo, Me Patrick Klugman.

"Néanmoins, l’absence de responsabilité pénale de la maire était évidente dès l’origine des accusations dont elle avait fait l’objet, ce qui pose la question de l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques et du coût que cela engendre en mobilisation des moyens de la justice", a-t-il ajouté.

L'ex-maire n'exclut pas de poursuivre en "dénonciation calomnieuse" deux anciens opposants, Rachida Dati et Sylvain Maillard, qui l'avaient "accusée tout à fait légèrement".

Le PNF avait ouvert ses enquêtes suite à des signalements de plusieurs élus municipaux et régionaux, et à une plainte de l'association AC !! Anticorruption. Confiées à la brigade financière anticorruption (Bfac), les investigations avaient conduit à une perquisition de l'Hôtel de ville.

Le déplacement de près de trois semaines de Mme Hidalgo en Nouvelle-Calédonie puis en Polynésie française, d'abord professionnel puis privé, pour rendre visite à sa fille, avait d'abord été critiqué par l'opposition de droite, fustigeant le bilan carbone et le coût du voyage.

Contrairement à ses habitudes, la maire de Paris n'avait pas communiqué sur ce déplacement, au cours duquel elle ne s'était pas rendue sur le site polynésien des épreuves de surf des Jeux olympiques de Paris de 2024, à Teahupoo.

Sa visite avait été reportée "du fait de tensions locales" et "à la demande du président polynésien" Moetai Brotherson, et finalement effectuée en son absence par son adjoint avait, a posteriori, expliqué la mairie.

Mme Hidalgo est "partie ce jour-là tôt le matin rejoindre sa fille qui vit sur l'île de Raiatea", avait expliqué à son retour l'ex-adjoint au sport et aux JO Pierre Rabadan, qui l'avait représentée.

Ce "temps privé", pris après ce "déplacement officiel", a été "intégralement pris à sa charge" et la maire est rentrée le 5 novembre en payant de sa poche son billet retour, avait indiqué la mairie.

Les frais de transport de la délégation parisienne, composée de six personnes (trois élus et trois collaborateurs) se sont élevés à 40.955 euros, ses frais d'hébergement et de restauration à 18.545 euros, selon la Ville, soit près de 60.000 euros.

Une fois Mme Hidalgo rentrée à Paris, l'affaire avait suscité un large écho médiatique, la maire PS étant accusée de mélange des genres.

Sollicité par l'AFP, le président d'AC !! Anticorruption, Marcel Claude, a pris acte des classements. "Nous allons demander à avoir accès à la procédure pour l'analyser et décider des suites éventuelles", a-t-il ajouté.