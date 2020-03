La justice bouscule le modèle économique d'Uber

La Cour de cassation a validé mercredi 4 mars la requalification en contrat de travail du lien entre Uber et un de ses anciens chauffeurs. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a estimé que le lien de subordination entre le chauffeur et la plateforme américaine était caractérisé lors de la connexion et que le statut d'indépendant du conducteur était donc « fictif ». Une décision qui pourrait menacer le modèle économique des plateformes comme Deliveroo et pas seulement Uber.À telle enseigne que la ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé jeudi le lancement d'une mission sur le statut des travailleurs des plateformes. Des proposions devraient être avancées « d'ici l'été ». Les explications de notre journaliste Marc Vignaud, dans l'émission Écorama, diffusée en direct à midi sur le site de Boursorama à propos de la décision de la Cour de cassation.