L'arrivée du Prix d'Amérique sur l'hippodrome de Vincennes, près de Paris, le 25 janvier 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

La jument française Inmarosa, âgée de 8 ans, drivée par Léo Abrivard a remporté brillamment, dimanche sur l'hippodrome parisien de Vincennes, le Prix de Bretagne, première course qualificative au Prix d'Amérique, gagnant le premier billet pour le championnat du monde du trot attelé fin janvier.

Dix-huit concurrents se sont élancés sous la pluie sur le parcours classique des 2.700 mètres de la grande piste en mâchefer avec sa descente et sa montée imposant vitesse et endurance aux compétiteurs.

Inmarosa a attendu sagement pour prononcer son effort à l'intersection des pistes et finir à toute allure en dehors terrassant ses adversaires dès l'entrée de la ligne droite finale.

"Elle est vraiment incroyable ! A l'intersection des pistes je savais qu'elle allait gagner", a déclaré Léo Abrivard au micro d'Equidia de retour aux écuries.

"Ca ne m'est jamais arrivé de lever les bras au ciel dès la mi-ligne droite. Elle est increvable. Il reste encore beaucoup de chemin avant l'Amérique, il ne faudra pas faire les erreurs que l'on a faites l'année dernière", a-t-il ajouté sur le podium.

Inmarosa qui, l'an dernier, s'était qualifiée en remportant le Prix du Bourbonnais avait fini 13e dans le Prix d'Amérique.

Conformément au règlement des courses, les deuxième, troisième et quatrième de cette épreuve ont eux aussi décroché les précieux autres passeports pour l'Amérique mis en jeu : à savoir l'Italien Free Time Jepson mené par Andrea Guzzinati, arrivé deuxième devant le français Keep Going piloté par Matthieu Mottier. Quant au pilote suédois Björn Goop, principal animateur, il a lutté pour conserver la 4e place au sulky de l'outsider Kuiper qui peut lui aussi mettre le cap sur l'Amérique.

Outre son visa pour la course reine du trot mondial le 31 janvier, Inmarosa, à la robe baie, a remporté les 54.000 euros promis au lauréat dans cette épreuve dotée de 120.000 euros d'allocation distribués aux sept premiers.

La deuxième course qualificative au Prix d'Amérique, disputée sur la distance de 2.850 mètres aura lieu le 13 décembre à Vincennes dans le Prix du Bourbonnais.

L'occasion pour les turfistes de revoir en piste le double champion du monde Idao de Tillard (2024-2025). Grand absent du dernier Prix d'Amérique, Idao de Tillard dans les boxes de Thierry Duvaldestin avait été opéré de coliques.