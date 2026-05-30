La journée marathon de Parry, supportrice du PSG, à Roland-Garros

Le premier objectif est atteint. Supportrice du PSG, Diane Parry a réussi à finir son match contre Amanda Anisimova avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue des champions. Elle a obtenu son ticket pour les huitièmes de finale de Roland-Garros au bout de trois sets et 2h44 de jeu sur le Chatrier.

« C’était une grosse journée entre mon match et la finale du PSG qui nous attend. J’espère faire un 2/2 ! Je suis extrêmement heureuse » , a-t-elle confié, à chaud, au micro de Caroline Garcia. De nombreux maillots du PSG étaient visibles dans les tribunes, et le célèbre Tous ensemble on chantera a même été entonné par le public après la victoire de la Française.…

QB pour SOFOOT.com