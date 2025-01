La journaliste italienne détenue en Iran a été libérée et rentre en Italie

La journaliste italienne Cecilia Sala à Pordenone, le 16 septembre 2023 ( ANSA / Andrea MEROLA )

Le journaliste italienne Cecilia Sala, arrêtée le 19 décembre en Iran pour avoir "enfreint les lois" de la République islamique, a été libérée et est en cours de rapatriement, a annoncé mercredi le gouvernement italien.

"Notre compatriote a été libérée par les autorités iraniennes et rentre en Italie", ont précisé les services du gouvernement dans un communiqué publié en fin de matinée. "L'avion rapatriant la journaliste Cecilia Sala a décollé il y a quelques minutes".

Cette libération est le fruit "d'un travail intense à travers les voies diplomatiques et de renseignement", souligne le communiqué. La Première ministre "Giorgia Meloni exprime sa gratitude à tous ceux qui ont contribué à rendre possible le retour de Cecilia, lui permettant de retrouver sa famille et ses collègues".

La journaliste avait été arrêtée à Téhéran lors d'un séjour professionnel avec un visa journalistique, mais les autorités iraniennes n'ont jamais communiqué les raisons précises de cette arrestation.

Cecilia Sala, 29 ans, se trouvait depuis dans une cellule de la prison d'Evine à Téhéran. La journaliste travaille pour Chora Media, un site publiant des podcasts, ainsi que pour le quotidien Il Foglio.

La jeune femme, qui devait initialement rentrer le 20 décembre en Italie, avait été interpellée quelques jours après les arrestations aux États-Unis et en Italie de deux Iraniens soupçonnés par la justice américaine de transfert de technologies sensibles.