La jolie ouverture du score de Doué face à Liverpool en vidéo

Et la lumière fut. Alors que le PSG confisque le ballon depuis le coup d’envoi du quart de finale aller face à Liverpool, c’est Désiré Doué qui s’est illustré dès la dixième minute en y allant de son petit numéro , bien servi par Ousmane Dembélé. Après plusieurs combinaisons parisiennes, la réussite n’a pas trop tardé à pointer le bout de son nez pour les hommes de Luis Enrique. Il s’agit là du quatrième but en 8 matchs de Ligue des champions pour l’ancien Rennais.

DÉSIRÉ DOUÉ FAIT CHAVIRER LE PARC DES PRINCES ET LE PSG MÈNE 1-0 FACE À LIVERPOOL APRÈS 11 MINUTES 🔥 Quel début de match pour les Parisiens, et c'est en direct sur CANAL+ 🤩#PSGLIV | #UCL pic.twitter.com/rpPavFmgYD…

SW pour SOFOOT.com