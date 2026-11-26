Manifestation lycéenne et étudiante à Paris devant le Panthéon, le 26 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Malgré le recul des blocages observé ces dernières semaines dans les lycées et les universités, les organisations de jeunesse assurent ne rien lâcher après plus de deux mois de contestation, accusant le gouvernement de miser sur un essoufflement progressif du mouvement.

"Macron nous fait la guerre, et sa police aussi, mais on reste déter(minés) pour bloquer le pays", ont scandé jeudi après-midi quelques milliers d'étudiants réunis en manifestation à Paris à l'appel d'une intersyndicale des étudiants et des enseignants de l'enseignement supérieur et de l'Interfac IDF, avec le soutien de l'Union syndicale lycéenne.

Il s'agit "de montrer à ce gouvernement qu'on ira jusqu'au bout de nos revendications et qu'on ne va pas se contenter des miettes comme il a essayé de le faire", a martelé à la presse Coppélia Moreau, membre de l'Interfac IDF, qui se présente comme l'assemblée générale des étudiants des facultés franciliennes.

Pour tenter de désamorcer la crise née mi-septembre, le gouvernement a annoncé fin octobre une série de mesures, notamment 20.000 places supplémentaires dans le supérieur, le remplacement prochain de Parcoursup ou encore la création de postes dans le second degré.

Le ministre de l'Éducation Édouard Geffray doit également faire dans les jours qui viennent de nouvelles annonces notamment sur les emplois du temps et le contrôle continu en première.

Pas de quoi contenter les organisations de jeunesse qui réclament l'abrogation de la plateforme d'orientation post-bac et plusieurs centaines de milliers de places à l'université.

Mobilisations samedi et mardi

"La jeunesse n'arrêtera pas de se mobiliser, peu importe ce qu'ils veulent faire pour faire taire la mobilisation. Ils vont tout essayer, les vacances, la pluie, la répression, la division du mouvement, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas", a abondé Alice de Brito, vice-présidente de l'Unef.

Les rangs de la manifestation parisienne étaient pourtant bien moins fournis jeudi que les semaines précédentes, a constaté une journaliste de l'AFP.

À Bordeaux, seuls quelques dizaines de personnes s'étaient rassemblées place de la Victoire, dans le centre-ville.

"Beaucoup se réservent pour les manifestations de samedi et de mardi", a avancé auprès de l'AFP Clémence, en M1 de chimie à l'université de Paris-Saclay, qui reste de son côté "déterminée".

Un avis partagé par Anna, 16 ans, en première au lycée Turgot, dans le centre de Paris. "Il faut continuer à se mobiliser. Les gens disent que ça s'essouffle, mais ce n'est pas vrai", assure-t-elle.

Les organisations de jeunesse ont en effet appelé à se mobiliser samedi contre les violences sexistes aux côtés d'associations féministes et mardi avec la fonction publique. Deux journées au cours desquelles "la jeunesse sera massivement dans la rue", a assuré Alice de Brito.

"Décroissance"

Après un pic de mobilisation entre début et mi-octobre, marqué par plus de 1.000 lycées et jusqu'à 40 % des établissements publics d'enseignement supérieur perturbés selon le gouvernement, le mouvement lancé mi-septembre se maintient mais de façon plus dispersée.

Selon le ministère, la part d'établissements perturbés dans l'enseignement supérieur, stable entre 20 % et 25 % depuis une dizaine de jours, est tombée à 16 % jeudi.

Manifestation lycéenne et étudiante à Paris, le 26 novembre 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Côté lycées, Édouard Geffray a assuré lundi que le nombre d'établissements bloqués n'avait "jamais été aussi peu élevé" depuis le début de la contestation, avec entre 15 et 20 lycées concernés la semaine dernière.

"On est plutôt sur une forme de décroissance, mais en même temps une forme de radicalité aussi extrêmement forte à un certain nombre d'endroits", a estimé le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste sur franceinfo, appelant à ce que les blocages cessent.

"On n'a pas du tout l'impression que ça baisse", affirme au contraire Suzanne Nijdam, présidente de la Fage, qui voit dans les fermetures administratives qui se multiplient "une répression".

À Toulouse notamment, l'université Jean-Jaurès reste fermée administrativement jusqu'au 29 novembre, tandis qu'à Lille plusieurs sites ont vu leur fermeture reconduite cette semaine.

"On ne sait plus trop comment se mobiliser sans tomber dans la menace des cours en distanciel", déplore auprès de l'AFP Colin, étudiant à l'université de Paris-Saclay, qui dénonce un "chantage au distanciel" pour empêcher les blocages.

"Ce n'est pas aujourd'hui les étudiants qui empêchent la tenue des cours, c'est le gouvernement qui ferme les universités, par peur que la mobilisation s'enracine. Mais ça ne marchera pas, on va continuer", regrette Mathis Aversenq de de l'Interfac.

À l'approche des examens universitaires, la question des évaluations constitue désormais un sujet majeur de préoccupation. "Le gouvernement compte aujourd'hui sur la peur des examens pour empêcher les étudiants de continuer à se mobiliser", accuse Manon Moret, secrétaire générale de l'Unef.

Mais cette dernière prévient : faute de nouvelles annonces gouvernementales "avant Noël, c'est évident que les mobilisations reprendront à partir du mois de janvier."