La jeune fan du Real victime de racisme avant le derby madrilène accueillie au Bernabéu

Classe.

Victime d’insultes racistes, de cris de singe et de menaces de mort par des supporters de l’Atlético alors qu’elle allait assister au derby madrilène dimanche dernier au stade Metropolitano, une jeune supportrice du Real Madrid de huit ans (qui portait un maillot de Vinícius Júnior) a fait une crise d’angoisse et n’a pas pu assister à la rencontre (sa tante, qui l’accompagnait, a même été frappée), alors qu’elle se rendait à un match pour la première fois de sa vie. La mère et la tante de l’enfant ont depuis porté plainte et la Liga ainsi que la Fédération espagnole devraient se saisir de l’affaire, qui restera un lourd traumatisme pour la victime. Mercredi, le Real accueillait Las Palmas au stade Santiago-Bernabéu (2-0) et, après avoir eu vent de ce triste incident, a décidé d’inviter la fillette – et sa famille – à assister à la rencontre mais aussi à rencontrer les joueurs merengue . Elle est ainsi repartie avec maillot, photos et dédicaces.…

JB pour SOFOOT.com