La Jeep Elite 2020/2021 commencera par un choc entre l'ASVEL et Dijon

par Florian Burgaud (iDalgo) Quelques heures après le rugby, c'est le basket qui dévoile les contours de son exercice 2020/2021 ! Le week-end du 26 septembre marquera le début de la Jeep Elite avec, notamment, un périlleux déplacement de l'ASVEL sur le parquet de Dijon. Par ailleurs, Limoges jouera à Nanterre et Le Mans à Strasbourg. Comme la saison passée, stoppée à cause du coronavirus, 18 clubs se battront pour les huit places qualificatives en play-offs : ils débuteront le 12 mai 2021 pour se terminer au plus tard le 15 juin. La Pro B, elle, commencera le 9 octobre pour s'achever le 7 mai 2021 : le premier accédera à la première division ainsi que le lauréat des play-offs (14 mai-9 juin).

