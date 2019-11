Pour la reprise de ses petits déjeuners dominicaux mensuels, le 10 novembre, l'association a fait le plein de participant(e)s pour raconter et écouter des histoires arboricoles.

Rentrée tardive mais particulièrement riche et intéressante en ce dimanche 10 novembre, de 10 heures à midi, pour les « caf'contes » organisés chaque mois par l'association La Huppe galante (dont le site Internet est en cours de maintenance, d'où l'absence de lien cliquable) dans un petit salon privatif au premier étage du café Bords de Seine (Paris 1er), juste à côté d'un Théâtre du Châtelet entièrement rénové. Malgré un week-end prolongé de trois jours avec le 11-Novembre, ce rendez-vous dominical très apprécié des amateurs et amatrices de contes a fait une nouvelle fois salle comble, avec trente participant(e)s, en comptant l'animatrice de la discussion, la conteuse Nathalie Leone et les deux organisatrices, Odile et Elisabeth, toujours fidèles au poste. Le tout comme d'habitude dans une ambiance conviviale (avec boisson chaude, croissant et jus d'orange au menu), voire presque familiale (la plupart des personnes se connaissant déjà pour fréquenter le milieu du conte à Paris ou en région parisienne, mais avec toujours quelques nouveaux visages, pour élargir le cercle des habitué(e)s).

Comme on ne change pas une formule qui désormais a fait ses preuves (les « caf'contes » ont vu le jour en 2015), la séance s'est ouverte par un travail en petits groupes (entre quatre et six personnes) pour permettre aux participant(e)s de discuter autour du thème de novembre, l'arbre, avec deux axes de réflexion principaux proposés en introduction par Nathalie Leone : le rapport personnel de chacun(e) avec un arbre spécifique et les histoires mettant en scène un arbre. Après une bonne vingtaine de minutes passées à échanger des idées et des récits en petits groupes, Nathalie Leone a repris la parole pour élargir la discussion à l'ensemble de l'auditoire. Chaque groupe a été invité à présenter aux autres les fruits de sa réflexion et les contes évoqués.

