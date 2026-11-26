La "honte" de l'ex-figure française du jihad Émilie König à l'ouverture de son procès à Paris

La Française Émilie König, accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe État islamique (EI) en Syrie, rencontrée par l'AFP dans le camp de Roj en avril 2021 ( AFP / Delil SOULEIMAN )

La Bretonne Émilie König, accusée d'avoir été l'une des plus actives propagandistes françaises du groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie, a exprimé sa "honte", jeudi à l’ouverture de son procès devant la cour d'assises spéciale de Paris et s'est excusée auprès de la "nation française".

Jugée pour association de malfaiteurs terroriste, la plus célèbre des revenantes encourt trente ans de réclusion criminelle.

Pendant quatre jours, celle qui a passé 10 ans en Syrie, va tenter de convaincre la cour qu'elle a rompu avec le jihad armé.

Dès ses premiers mots - "ça fait des années que j’attends ce moment" - le président Laurent Raviot l’interrompt : "Essayez de vous détendre, vous êtes un peu tendue".

Vêtue d’une large veste jaune moutarde, l'accusée de 41 ans se triture les mains, puis s’excuse. Auprès de ses cinq enfants, qui "ne méritaient pas" ça, de sa mère, des magistrats, puis de la "nation française" dans son ensemble.

"Je sais l'impact qu’a pu avoir toute cette jihadosphère. J’ai vraiment honte, j’ai l’impression de faire un come-back en arrière (…) On me juge pour des choses, mais cette personne, je ne sens plus qu’elle est là", a-t-elle poursuivi, affirmant vouloir "répondre de (ses) erreurs."

Placée sur sa liste des combattants les plus dangereux de l'ONU, elle est restée en zone irako-syrienne pendant les pires exactions de l'EI. Elle est aussi la première femme jihadiste inscrite sur la liste noire des "combattants terroristes étrangers" dressée par les États-Unis en septembre 2015.

Présentée par le Parquet national antiterroriste comme une "véritable égérie" de l'EI, elle a exercé en ligne une "réelle capacité d'influence" mais s'est aussi attribué des fonctions "ne correspondant pas à la réalité" en Syrie, selon l'ordonnance de mise en accusation que l'AFP a pu consulter.

"Prisonnière modèle"

Après une radicalisation progressive, cette Bretonne était partie en Syrie en 2012, sans ses deux enfants nés en France, pour rejoindre un homme épousé religieusement, issu d'une filière jihadiste nîmoise et tué par la suite dans une offensive de l'EI.

Sur place, elle a eu trois autres enfants nés en 2015 et 2017, "répondant au projet social et démographique prôné par l'EI", selon le Pnat.

Fin 2017, en pleine déroute de l'EI, elle est arrêtée par les forces kurdes qui la placent dans un camp de prisonniers jihadistes du nord-est de la Syrie.

Rencontrée par l'AFP dans le camp de Roj en avril 2021, trois mois après le départ de ses enfants vers la France où ils ont été placés, elle disait vouloir "réparer ses erreurs" et "reprendre une vie professionnelle".

"Je ne vois pas pourquoi j'irais en prison (...) j'ai rien fait, j'ai pas de sang sur les mains", affirmait-elle alors, longue tresse bicolore et casquette de baseball vissée sur la tête. "Je regrette, ça a détruit toute ma vie."

Début juillet 2022, elle est rapatriée lors d'un premier retour massif de femmes et d'enfants français depuis la chute en 2019 du "califat".

Selon l'ordonnance de mise en accusation, Émilie König "a considérablement évolué dans les dernières années de son séjour en Syrie et plus encore depuis son retour en France".

Passée par le quartier de prévention de la radicalisation de la prison pour femmes de Rennes, elle est "une prisonnière modèle, qui s'est engagée résolument dans la voie de la déradicalisation", a assuré à l'AFP son avocat, Me Emmanuel Daoud.

"Agressée, violentée, battue dans son enfance et son adolescence", la Lorientaise a, selon son avocat, "trouvé dans l'EI une valorisation qu'elle n'avait jamais connue" et, si cela "ne minore pas" ses actes, admet-il, "il y a peut-être le début d'une clé d'explication" à son départ.

Lors de ce procès, "elle a hâte de s'expliquer", espère convaincre la cour qu'elle n'est "plus dangereuse" pour pouvoir "dans un futur plus ou moins proche, reprendre sa vie, d'abord de maman". Ilyès, son fils aîné, majeur, viendra témoigner en sa faveur.

Le conseil départemental du Morbihan, tuteur de ses trois enfants mineurs, a toutefois porté plainte en 2024 contre elle pour des violences psychologiques et physiques dénoncées par ces derniers.

Après un classement sans suite, le département a récemment fait appel, estimant nécessaire de "réparer ces enfants" qui ont été "témoins sur place d'atrocités" comme des décapitations, selon Me Jean-Guillaume Le Mintier, avocat de la collectivité.