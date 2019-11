La Hongrie quitte l'Eurovision jugée « trop gay »

L'Eurovision serait "trop gay" pour le gouvernement d'extrême droite hongrois. Aussi, le pays a-t-il décidé de se retirer du concours de chant européen, rapporte The Guardian. Aucune raison officielle n'a été avancée pour expliquer ce retrait, mais les spéculations vont bon train. Une source proche de la télévision publique hongroise, MTVA, aurait évoqué l'hostilité du régime hongrois à l'égard des liens entre le concours et la communquté LGBT+.Un commentateur en faveur du gouvernement de Viktor Orban, Andras Bencsik, a comparé l'Eurovision à une "flotille homosexuelle" et déclaré que le pays se porterait mieux, mentalement, s'il ne rejoignait pas la compétition. "Beaucoup de jeunes pensent que cette émission est tout public, mais durant le spectacle, on assiste à une destruction du goût du public à coup de travestis hurlant et de femmes à barbe", a-t-il déclaré, cité par le quotidien britannique.Pas de couverture trop positifs des questions LGBTUne source chez MTVA, qui d'ordinaire organise son propre télé-crochet dont le gagnant finit par représenter la Hongrie à l'Eurovision et qui est le diffuseur officiel du concours international, a fait savoir au Guardian qu'il n'était pas surpris d'entendre de tels commentaires. Les médias, dont beaucoup sont contrôlés par des personnalités proches de Viktor Orban, ont même été encouragés à ne pas offrir trop de couverture positive aux questions liées aux droits des personnes LGBT+.Selon...