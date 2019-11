La Hollande ralentie, pas les autres favoris

Contrairement à la Croatie, à l'Allemagne, à la Pologne et à l'Autriche, les Pays-Bas ont concédé le nul sur la pelouse de l'Irlande du Nord. La Slovaquie, elle, tire la gueule après avoir malmené le finaliste de la Coupe du Monde en première période.

Allemagne 4-0 Biélorussie

Koeman ouvre la porte au Barça

Irlande du Nord 0-0 Pays-Bas

Dominer sans concrétiser, est-ce frustrant ? Les Allemands ont eu quarante minutes pour réfléchir à la question, avant de répondre "" par la plume d'un Gunter auteur de l'ouverture du score sur talonnade suite à un centre de Gnabry. Auparavant, Kroos et compagnie ont longtemps eu envie d'écrire un gros "" à force de voir leurs occasions passer à côté des filets. Et sans Neuer, qui a même stoppé un penalty de Stasevich en fin de rencontre, ils auraient même pu bouffer leur stylo. Mais les locaux étaient largement plus forts que la Biélorussie, ont ensuite déroulé avec trois nouveaux pions (Goretzka, et Kroos par deux fois) et conservent leur première place. Au détriment de la Hollande...Les 23 tirs (!) de laà la pause, symboles de sa supériorité.Oui, les Allemands conservent leur première place au détriment de la Hollande. Car cette dernière n'a pas fait le boulot, sur la pelouse de l'Irlande du Nord. La faute à des éléments offensifs trop imprécis, et des joueurs défensifs trop friables. À l'image Lire la suite de l'article sur SoFoot.com