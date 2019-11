La Haye, de la mer à Vermeer

DESTINATION N°6 DU PALMARÈS VOYAGE « LE MONDE » 2020. Une journée à vélo permet d'embrasser tous les charmes de la ville néerlandaise, entre dunes, architecture et peintures du XVIIe siècle.

Nous voulions voir La Haye pour sa douceur de vivre, qu'on nous avait vantée, ses musées et le format pocket de cette cité où tout se fait à pied ou à vélo. Nos rendez-vous avec Vermeer et Rembrandt étaient fixés, comme le moment réservé pour le Palais de la paix, qui abrite la Cour internationale de justice des Nations unies. Mais une balade de 5 kilomètres à vélo a tout changé. Cinq petits kilomètres, c'est la distance qui sépare les dunes de Scheveningen - dont nous ignorions jusqu'à l'existence avant d'y passer une matinée merveilleuse - d'un des plus beaux musées du monde, le Mauritshuis, au cœur de la ville. Récit d'une journée de la mer à Vermeer, au guidon d'un vélo.

9 heures : Scheveningen, on dirait le Sud

Le vélo semble voler tant il file sans effort vers la côte. La Haye est la seule ville des Pays-Bas au bord de la mer. Onze kilomètres de plage de sable, dont Scheveningen est le quartier le plus connu. On y trouve tout simplement la plus grande station balnéaire d'Europe du Nord, avec sa célèbre jetée et ses restaurants éphémères qui poussent sur la plage en mars et disparaissent rituellement, aussi soudainement qu'ils étaient venus, aux derniers jours d'octobre. Quelques restaurants et des bars de surfeurs défient la mauvaise saison.

La promenade aménagée, large comme deux boulevards qui alterneraient lignes et courbes, fait la joie des joggeurs, des marcheurs, des cyclistes, des poussettes et des chiens 365 jours par an. On quitte ce rivage urbain où l'on peut passer des journées entières en été, car notre curiosité a été piquée par la découverte de l'existence d'une station de production d'eau potable, Dunea, qu'on rejoint en un quart d'heure de vélo.

