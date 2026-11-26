La hausse des prix pousse les consommateurs américains à être plus sélectifs selon la Fed

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

L'inflation aux États-Unis incite les consommateurs à être de plus en plus sélectifs concernant leurs dépenses non essentielles, a noté mercredi la Réserve fédérale (Fed) dans sa revue régulière des conditions économiques du pays.

Conséquence, les dépenses d'hôtellerie et restauration, de divertissement ou automobiles ralentissent et subissent de plus en plus la sensibilité des Américains aux prix, selon la dernière édition du "Livre Beige" de la Fed.

Dans l'ensemble, huit des douze régions de la banque centrale ont observé que l'activité économique dans leur zone connaissait une croissance légère ou modérée, mais celle-ci peut être très variable d'un secteur à l'autre.

C'est particulièrement le cas de l'immobilier et de la construction, qui subissent la hausse des coûts des matériaux et des emprunts immobiliers, alors que l'automobile fait face aux questionnements sur le prix de l'énergie et les taux d'intérêt.

Les prêts immobiliers à 30 ans, les plus populaires aux États-Unis, voient en effet leurs taux rester durablement au-delà des 7,2 %, selon les données actualisées le 19 novembre de l'agence de refinancement Freddie Mac.

Or les hausses de prix touchent de plus en plus de produits, entre coûts du transport en hausse, services qui s'envolent et matières premières qui viennent ajouter de la pression haussière.

Dans le même temps, comme lors du précédent rapport, "les coûts des intrants ont augmenté plus fortement que celui des prix de vente, du fait de la concurrence et de la sensibilité des clients au prix, qui viennent limiter la capacité des entreprises à passer leurs coûts vers le consommateur final".

Une tendance qui ne va pas évoluer, selon les entreprises interrogées, qui s'attendent à voir la hausse se poursuivre dans les prochains mois.

Bonne nouvelle malgré tout, le marché de l'emploi américain reste solide. Même si les entreprises choisissent désormais de peu recruter, du fait des conditions économiques, l'offre d'emploi reste plutôt stable.

Et les salaires ont augmenté un peu plus rapidement que ces derniers mois, alors que les employés sont confrontés à une érosion de leur pouvoir d'achat.

La prochaine réunion du comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) est prévue les 8 et 9 décembre prochains.

En l'état, les marchés anticipent presque unanimement une hausse de 0,25 point des taux, qui sont actuellement dans une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %, selon l'outil de veille FedWatch du groupe CME.