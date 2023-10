La Guinéenne de Nantes, més que un club

Créée il y a seulement un an, La Guinéenne est parvenue à atteindre le quatrième tour de Coupe de France face à Fontenay le Comte. Si les Syli se sont inclinés face au pensionnaire de National 3 (0-5), l'essentiel est ailleurs pour ce club de D4 qui place l'aventure humaine au-dessus du sportif.

Vendredi 29 septembre, 19h30, complexe sportif des Dervallières à Nantes. Mouctar Keïta rassemble ses hommes pour le début de la séance. Dans moins de 72 heures, La Guinéenne va écrire une belle page de son histoire en disputant le quatrième tour de Coupe de France, synonyme des fameux maillots, contre Fontenay-le-Comte, pensionnaire de National 3. Pas mal pour un club qui a vu le jour, il y a à peine un an et qui évolue encore en D4, soit 7 divisions en-dessous de leur adversaire. Alors que l’échauffement se met en place, Coach Mouctar revient sur la genèse du projet, sifflet et chronomètre autour du cou : « Avant la création officielle du club, on existait déjà. On jouait pour le plaisir contre les autres communautés de la ville. Mais je voulais créer un vrai club et pouvoir jouer des matchs en compétition. Ça a mis pas mal de temps, on a connu des galères, mais je suis vraiment admiratif du travail que nous avons réalisé. »

