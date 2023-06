information fournie par So Foot • 20/06/2023 à 21:13

La Guinée qualifiée pour la CAN

Qualifiée sans jouer.

Sans vouloir trop s’avancer, on peut émettre l’hypothèse que le match Éthiopie-Malawi disputé ce mardi en fin de journée n’a pas passionné grand monde, au-delà des supporters des deux équipes. Il a toutefois dû être suivi d’assez près en Guinée. Deuxièmes du groupe D des éliminatoires pour la CAN 2023, les hommes de Kaba Diawara avaient besoin de voir ces deux adversaires se neutraliser afin de valider leur billet pour la Côte d’Ivoire. Le scénario leur a été favorable, puisque ni les Walya ni les Flammes n’ont réussi à inscrire le moindre but (0-0).…

RB pour SOFOOT.com