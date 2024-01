La Guinée équatoriale, c’est du costaud

En Côte d’Ivoire, la Guinée équatoriale participe à sa quatrième CAN et peut se vanter d'avoir terminé première de son groupe après avoir notamment balayé les Éléphants (4-0) et tenu en échec le Nigeria (1-1). Avant son duel face à la Guinée, on a voulu savoir pourquoi le Nzalang Nacional est si difficile à jouer.

La prochaine fois, et peut-être pas plus tard que dimanche, plus personne ne pourra faire l’étonné si la Guinée équatoriale élimine la Guinée, un adversaire qui lui est a priori supérieur, et file en quarts de finale de la CAN. Ce ne serait jamais que la quatrième fois en autant de participations que les Hispanophones atteindraient ce stade, après l’avoir fait en 2012, 2015 – où ils avaient terminé à la quatrième place – et 2022, s’inclinant logiquement face au Sénégal, le futur champion d’Afrique (1-3).

<iframe loading="lazy" title="Résumé : 4-0, la Côte d'Ivoire HUMILIÉE chez elle par la Guinée Équatoriale" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_JYqjhhubZU?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>…

Tous propos recueillis par AB

Par Alexis Billebault pour SOFOOT.com