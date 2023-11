La Guinée, c’est du sérieux !

La CAN, c’est le 13 janvier, et il est encore temps de monter dans le train de la Guinée.

Opposée ce vendredi à la l’Ouganda dans le cadre de la première journée de qualifications pour la Coupe du monde 2026, la Guinée vite enclenché la marche avant pour prendre les trois points et coller à l’Algérie en tête du groupe G (à égalité avec le Mozambique). Victorieuse deux buts à un, grâce à des réalisations d’Aguibou Camara (Atromitos) et de Seydouba Cissé (Leganés) contre un but de Fahad Bayo pour l’Ouganda, la sélection entraînée par Kaba Diawara a confirmé ses ambitions dans ce groupe. Quand on se permet de mettre le meilleur buteur de Bundesliga, Serhou Guirassy, et un joueur régulier de Ligue des champions, Morgan Guilavogui, sur le banc, c’est effectivement que l’on est sûr de ses forces.…

JF pour SOFOOT.com