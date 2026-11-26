"La guerre en Ukraine est notre guerre", répond Glucksmann à Riner

Le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann à Paris, le 19 novembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann a affirmé jeudi, en réponse à Teddy Riner, que la guerre en Ukraine "décide de notre avenir" et que ceux qui veulent couper l'aide à Kiev s'opposent aux "intérêts vitaux de la France".

"La guerre en Ukraine est notre guerre, parce qu'elle décide de notre avenir, parce que nous sommes les cibles de Vladimir Poutine", a-t-il déclaré devant la presse lors d'un déplacement en Mayenne.

"Ce n'est pas une affaire territoriale ukrainienne, ce n'est pas une question de frontières de l'Ukraine" car le président russe Vladimir Poutine "fait la guerre contre l'Europe", a ajouté Raphaël Glucksmann.

"Tous ceux qui prônent l'arrêt de l'aide à la résistance ukrainienne prônent la soumission au tyran qui veut abattre la sécurité européenne. Ils sont donc opposés aux intérêts vitaux de la France", a-t-il dit. "Si on fait ça, on trahit la France, on trahit l'Europe."

Il répondait aux déclarations du judoka Teddy Riner, lui aussi lancé dans la course à l'Élysée, qui a estimé mercredi au Salon des maires que l'Ukraine "n'est pas notre guerre".

Il a ensuite affirmé à l'AFP vouloir arrêter "de donner de l'argent que nous n'avons pas" pour soutenir le pays face à l'invasion russe, une position qui rejoint celle du Rassemblement national.