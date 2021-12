La guerre en Ethiopie entre dans une phase d'incertitude

Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed s'affiche en tenue militaire pour exhorter la population à le rejoindre au combat, dans une rue d'Addis Abeba le 27 novembre 2021 ( AFP / EDUARDO SOTERAS )

L'armée éthiopienne a affirmé cette semaine avoir repris le contrôle de territoires récemment tombés aux mains des rebelles tigréens, semblant consacrer la stratégie du Premier ministre Abiy Ahmed de rejoindre les soldats au front pour y conduire lui-même les combats.

Pourtant, la façon dont le gouvernement a remporté ses victoires et ce qu'elles signifient concrètement dans la guerre qui dure depuis plus d'un an demeurent des sujets de débats, à un moment où le conflit entre dans une nouvelle phase incertaine.

ll y a tout juste un mois, les rebelles du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) menaçaient Addis Abeba, après avoir pris le contrôle de Dessie et de Kombolcha, villes stratégiques situées sur une autoroute reliant la capitale au nord du pays et à Djibouti.

Les rebelles affirmaient avoir atteint Shewa Robit, à 220 km au nord-est d'Addis Abeba.

Carte d'Ethiopie localisant les régions du Tigré, de l'Afar et de l'Amhara, ainsi que Debre Sina et Shewa Robit ( AFP / )

Mais après qu'Abiy Ahmed a assuré la semaine dernière qu'il dirigerait désormais les opérations sur le terrain, le gouvernement a annoncé une série de victoires et les rebelles ont reconnu avoir modifié leur stratégie.

Les médias d'Etat lui ont emboîté le pas avec une couverture triomphaliste. "L'ennemi est détruit, désintégré", a déclaré jeudi l'Ethiopian Broadcasting Corporation citant M. Abiy.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement peut prétendre "avoir la main" dans des domaines spécifiques, a estimé Awet Weldemichael, un expert en sécurité de la Corne de l'Afrique à l'Université Queen's au Canada.

"Seul le temps nous dira si cela peut se traduire par une supériorité dans la guerre", a-t-il ajouté.

- Combativité -

Selon l'ONU, la guerre en Ethiopie a déjà fait plusieurs milliers de morts, plus de deux millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'autres personnes dans des conditions proches de la famine depuis que le conflit a éclaté en novembre 2020.

Des soldats éthiopiens en formation au sud du Tigré le 15 septembre 2021 ( AFP / Amanuel Sileshi )

Le Premier ministre Abiy Ahmed avait alors envoyé des troupes dans la région du Tigré, la plus septentrionale, pour renverser le TPLF en réponse, selon lui, aux attaques des rebelles contre les camps de l'armée.

Les insurgés ont effectué un retour en force en reprenant la majeure partie du Tigré en juin, avant de rejoindre les régions voisines d'Amhara et d'Afar. Le conflit a pris un nouveau tournant il y a un mois, lorsque le TPLF a affirmé avoir capturé Dessie et Kombolcha.

La marche des rebelles vers Addis Abeba a déclenché une panique internationale et une série d'ambassades ont exhorté leurs citoyens à quitter l'Ethiopie dès que possible.

"Je ne sais pas si nous devons parler d'avancée", a déclaré à l'AFP un responsable occidental à la mi-novembre.

"Il n'y a pas une énorme colonne de blindés se dirigeant sur Addis. C'est plus complexe que cela. Il y a des fantassins qui vont dans les montagnes, ils tirent et encerclent certaines zones" mais ne semblent pas contrôler complètement les villes et villages, a-t-il détaillé.

Le TPLF n'a également jamais explicitement déclaré qu'il souhaitait entrer dans la capitale, refusant simplement d'exclure une telle décision.

Des fidèles orthodoxes dans des églises taillées dans le roc à Lalibela, en Ethiopie, le 7 mars 2019 ( AFP / EDUARDO SOTERAS )

Alors que les efforts diplomatiques semblaient marquer le pas, le gouvernement a d'abord revendiqué la reconquête de villes d'Afar, puis mercredi de celle de Lalibela, un site classé au patrimoine mondial par l'Unesco, qui était tombée aux mains du TPLF en août.

Vendredi, les médias officiels ont annoncé que les villes situées sur la route allant au nord vers Dessie et Kombolcha avaient été "libérées".

Ces nouvelles pourraient être le signe que les forces gouvernementales, ainsi que des milliers de nouvelles recrues qui se sont enrôlées ces derniers mois, sont plus combatives qu'il n'y paraissait.

Manifestation d'Ethiopiens contre de prétendues fausses informations et ingérence étrangère devant l'ambassade britannique à Addis Abeba, le 25 novembre 2021. ( AFP / Amanuel Sileshi )

"J'ai été assez surpris par la dernière contre-offensive du gouvernement", a reconnu Mehdi Labzae, un sociologue qui étudie les questions foncières et la mobilisation en Ethiopie.

"J'ai vu toutes les personnes qui ont été mobilisées (...) mais je pensais qu'elles n'étaient pas formées et qu'elles seraient rapidement détruites", a-t-il ajouté.

- "Replis limités" et drones -

"Au combat, on sait qu'il y aura des ajustements et des replis limités ainsi que des avancées significatives", a déclaré le chef militaire du TPLF, Tadesse Worede, dans une interview diffusée vendredi.

Un char abandonné sur une route du Tigré, une région du nord de l'Ethiopie en proie à la guerre, le 26 février 2021 ( AFP / EDUARDO SOTERAS )

"Pour réduire les problèmes et les vulnérabilités dans certaines zones que nous avions atteintes, nous avons décidé de quitter volontairement certains de ces endroits", a-t-il ajouté.

"Pourquoi les rebelles du TPLF feraient-ils demi-tour maintenant ?", s'est interrogé Mehdi Labzae. "Cela signifie qu'il y a quelque chose qui les inquiète ou quelque chose qui ne va pas bien pour eux".

Une possibilité, souligne Awet Weldemichael de l'Université Queen's, est que la puissance aérienne supérieure du gouvernement a inversé la tendance sur le terrain, du moins pour l'instant.

"Les drones auraient joué un rôle décisif dans les combats actifs, dont nous ne savons pas encore toute l'étendue", estime-t-il.

